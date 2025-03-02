Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд
Киев • УНН
Украина получит высокоточные ракеты-интерсепторы LMM и пусковые установки для укрепления ПВО в рамках проекта LMM-RapidRanger. Соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий до 2030 года.
Проект на сумму 1.6 млрд фунтов стерлингов является одним из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны.
Передает УНН со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.
Сегодня стало известно о запуске масштабного проекта LMM-RapidRanger для целей укрепления противовоздушной обороны Украины. В рамках этой инициативы, в которой участвует Великобритания, Украина получит более 5 000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) и пусковые установки к ним.
LMM - это высокоточные ракеты-интерсепторы, которые эффективно уничтожают дроны Shahed.
Кое-что о деталях сделки
Это один из крупнейших в истории Украины проект в сфере безопасности и обороны. Речь идет о сумме 1.6 млрд фунтов стерлингов, которая будет направлена на укрепление украинской ПВО до 2030 года. Проект финансируется за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF).
Реализуем проект вместе с британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании.
Межгосударственное соглашение, среди прочего, предусматривает локализацию производства и передачу технологий, что усилит нашу стратегическую независимость в сфере ПВО.
Напомним,
О том, что Британия предоставит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет ПВО, заявил 2 марта Кир Стармер, премьер-министр британского правительства.
ISW предупреждает, что отмена военной помощи Украине от США, усилит позиции России.
Премьер Британии Кир Стармер заявил, что россия должна быть включена в мирное соглашение, но не может диктовать условия безопасности.
Председатель Еврокомиссии представит новый план усиления обороны ЕС на саммите на следующей неделе.
Минобороны планирует заключить трехлетние контракты с производителями вооружения: что известно25.02.25, 20:04 • 44323 просмотра