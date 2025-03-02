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Британія надасть Україні 5000 ракет-перехоплювачів LMM: деталі угоди на £1.6 млрд

Київ • УНН

 • 56189 перегляди

Україна отримає високоточні ракети-інтерсептори LMM та пускові установки для зміцнення ППО в рамках проєкту LMM-RapidRanger. Угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій до 2030 року.

Британія надасть Україні 5000 ракет-перехоплювачів LMM: деталі угоди на £1.6 млрд

Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів є однім найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони.

Передає УНН із посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

Сьогодні стало відомо про запуск масштабного проєкту LMM-RapidRanger для цілей зміцнення протиповітряної оборони України. У рамках цієї ініціативи, у якій бере участь Велика Британія, Україна отримає понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них.

LMM – це високоточні ракети-інтерсептори, які ефективно знищують дрони Shahed.

- пояснив міністр оборони України Рустем Умєров. 

Дещо стосовно деталей угоди

Це є один з найбільших в історії України проєкт у сфері безпеки та оборони. Ідеться про суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів, яка буде спрямована на зміцнення української ППО до 2030 року. Проєкь фінансується за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF).

Реалізуємо проєкт разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії.

- інформує пресслужба Міністерства оборони України

Міждержавна угода, серед іншого, передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить нашу стратегічну незалежність у сфері ППО.

Нагадаємо

Про те, що Британія надасть Україні 1,6 млрд фунтів на виробництво ракет ППО, заявив 2 березня Кір Стармер, прем'єр-міністр британського уряду. 

ISW попереджає, що скасування військової допомоги Україні від США, посилить позиції росії.

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що росія має бути включена в мирну угоду, але не може диктувати умови безпеки. 

Голова Єврокомісії представить новий план посилення оборони ЄС на саміті наступного тижня.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаЕкономікаПолітика
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