Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс
Киев • УНН
Великобритания поставит тысячи беспилотников в Украину в рамках пакета помощи на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине защититься от России и обеспечить поражение путина.
Великобритания поставит Украине еще тысячи беспилотников в рамках своего пакета помощи стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов (251 миллион долларов США). Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, пишет Reuters, передает УНН.
"Вместе (Великобритания и Латвия) предоставят Украине возможности, необходимые ей для защиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что (президент России-ред.) Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях", - заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс накануне встреч с союзниками в Брюсселе и Мюнхене на этой неделе.
Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"14 февраль 2024, 12:53 • 77224 просмотра
Напомним
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении помощи Украине в 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долларов).
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами.
Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс
Великобритания поставит тысячи беспилотников в Украину в рамках пакета помощи на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине защититься от России и обеспечить поражение путина.
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