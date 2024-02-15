Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс

Великобритания поставит Украине еще тысячи беспилотников в рамках своего пакета помощи стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов (251 миллион долларов США). Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, пишет Reuters, передает УНН.

"Вместе (Великобритания и Латвия) предоставят Украине возможности, необходимые ей для защиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что (президент России-ред.) Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях", - заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс накануне встреч с союзниками в Брюсселе и Мюнхене на этой неделе.

Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"

Напомним

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении помощи Украине в 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долларов).

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами.