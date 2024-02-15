Британія поставить Україні тисячі БПЛА - міністр оборони Шаппс
Київ • УНН
Велика Британія поставить тисячі безпілотників в Україну в рамках пакету допомоги на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні захиститися від росії та забезпечити поразку путіна.
Велика Британія поставить Україні ще тисячі безпілотників в рамках свого пакету допомоги вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів (251 мільйон доларів США). Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, пише Reuters, передає УНН.
"Разом (Велика Британія і Латвія) нададуть Україні можливості, необхідні їй для захисту і перемоги в цій війні, щоб гарантувати, що (президент росії-ред.) путін зазнає поразки в своїх незаконних і варварських амбіціях", - заявив міністр оборони Грант Шаппс напередодні зустрічей з союзниками в Брюсселі і Мюнхені на цьому тижні.
Міністр оборони Британії про знищення російського "цезаря кунікова": "Україна може виграти цю війну завдяки нашому фінансуванню"14.02.24, 14:53 • 79086 переглядiв
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