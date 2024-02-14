Міністр оборони Британії про знищення російського "цезаря кунікова": "Україна може виграти цю війну завдяки нашому фінансуванню"
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії заявив, що знищення корабля російського флоту "цезар куніков" нагадає, що Україна може перемогти у війні завдяки фінансуванню та допомозі західних союзників.
Знищення ще одного корабля флоту рф , "цезаря кунікова", стане потужним нагадуванням того, що Україна може виграти війну завдяки допомозі Заходу, заявив міністр оборони Иеликої Британії Грант Шаппс, передає УНН.
Затоплення ще одного путінського військового корабля стане потужним нагадуванням про те, що Україна може виграти цю війну завдяки нашому фінансуванню
За словами Шаппса, сьогодні він зустрінеться з союзниками на глобальній конференції з фінансування збройних сил України.
"Кожна країна має зробити крок назустріч, щоб допомогти захистити фронт свободи", - вказав міністр оборони Британії.
Доповнення
Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.
Як повідомляв УНН, за попередньою інформацією, більшість екіпажу знищеного Україною великого десантного корабля чф рф "цезарь куніков", загинула.
Окупанти підтверджують знищення "цезаря кунікова" - ГУР 14.02.24, 14:01 • 23158 переглядiв