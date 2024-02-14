Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"
Министр обороны Великобритании заявил, что уничтожение корабля российского флота "цезарь куников" напомнит, что Украина может победить в войне благодаря финансированию и помощи западных союзников.
В кремле отказались комментировать заявления о ликвидации корабля "цезарь куников" Украиной
Представитель кремля отказался комментировать сообщения, что украинские силы потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников", переадресовав вопрос в министерство обороны россии.
Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн на 29 февраля из-за того, что судья находится на больничном.
Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины
Представитель Путина отрицает, что кремль готов заморозить войну россии в Украине.
Херсон подвергся очередному удару рф: ранена женщина
60-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли Херсон.
Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке
Рейс авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за сообщения о вероятной угрозе взрывчатки.
Детское Евровидение-2024 состоится в Испании
22-й детский песенный конкурс Евровидение состоится в Испании в конце 2024 года, а город-хозяин и точная дата проведения еще не объявлены.
В НАБУ назвали предпосылки коррупционных схем в Минобороны на закупках продуктов
Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило коррупционные предпосылки при закупке Министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил и рекомендовало усилить контроль за качеством питания и внести изменения в законодательство в сфере закупок.
Минэнерго: в ЕС заявили, что не заинтересованы в продлении контракта на транзит газа с россиянами
Комиссар ЕС по вопросам энергетики сообщила Украине, что ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит газа с россией и сосредоточен на поддержке Украины и уменьшении зависимости от российского газа.
Сейчас нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя пока нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО, Альянс будет продолжать гарантировать, что москва не будет иметь ложных представлений об обязательствах НАТО защищать всех своих членов.