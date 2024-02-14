Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"

Уничтожение еще одного корабля флота рф, "цезаря куникова", станет мощным напоминанием того, что Украина может выиграть войну благодаря помощи Запада, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает УНН.

Затопление еще одного путинского военного корабля станет мощным напоминанием о том, что Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию - написал Грант Шаппс в социальной сети Х (бывший Twitter).

По словам Шаппса, сегодня он встретится с союзниками на глобальной конференции по финансированию вооруженных сил Украины.

"Каждая страна должна сделать шаг навстречу, чтобы помочь защитить фронт свободы", - указал министр обороны Британии.

Дополнение

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "цезарь куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

Как сообщал УНН, по предварительной информации, большинство экипажа уничтоженного Украиной большого десантного корабля чф рф "цезарь куников", погибло.

Оккупанты подтверждают уничтожение "цезаря куникова" - ГУР