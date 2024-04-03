Британия готова продвигать самое амбициозное решение G7 по замороженным российским активам - Кулеба

Великобритания готова продвигать амбициозное решение "Группы семи" по замороженным российским активам. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х по результатам двусторонней встречи с главой британской дипломатии Дэвидом Кэмероном, передает УНН.

"Украина ожидает значительного прогресса в вопросе конфискации замороженных российских активов в этом году и рассчитывает, что партнеры найдут необходимую политическую волю", - заявил министр.

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Также министры скоординировали шаги для ускорения решений третьих стран о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО, включая системы "Patriot".

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Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля посетит штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, и примет участие в министерском заседании Совета Украина - НАТО.