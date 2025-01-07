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Бразилия передала Казахстану данные черных ящиков с разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний"

Бразилия передала Казахстану данные черных ящиков с разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний"

Киев  •  УНН

 • 10629 просмотра

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Бразильские следователи завершили изъятие данных из черных ящиков самолета «Азербайджанских авиалиний», потерпевшего крушение в Казахстане. Азербайджан обвиняет россию в сбивании самолета ракетой ПВО.

Бразильские следователи завершили изъятие данных из двух черных ящиков, найденных на борту самолета "Азербайджанских авиалиний", разбившегося в Казахстане 25 декабря, и передали их казахстанским властям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW. 

"Все данные были переданы следственному органу Казахстана ... в соответствии с международными протоколами расследования авиакатастроф", - говорится в заявлении ВВС Бразилии, чей Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий проводил изъятие данных.

По словам официальных лиц, для проведения расследования в Бразилию также прибыли следователи из Казахстана, Азербайджана и россии.

Азербайджан считает, что самолет Embraer-190 бразильского производства был сбит российской ракетой ПВО, которая, как заявляют в кремле, использовалась для борьбы с украинскими беспилотниками в регионе. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях рф и потребовал, чтобы виновные были наказаны.

Напомним

Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле аэропорта Актау. После отказа систем управления экипаж совершил аварийную посадку, в результате которой передняя часть самолета разрушилась. На борту было 67 человек, 38 погибли.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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