Бразильские следователи завершили изъятие данных из двух черных ящиков, найденных на борту самолета "Азербайджанских авиалиний", разбившегося в Казахстане 25 декабря, и передали их казахстанским властям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Все данные были переданы следственному органу Казахстана ... в соответствии с международными протоколами расследования авиакатастроф", - говорится в заявлении ВВС Бразилии, чей Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий проводил изъятие данных.

По словам официальных лиц, для проведения расследования в Бразилию также прибыли следователи из Казахстана, Азербайджана и россии.

Азербайджан считает, что самолет Embraer-190 бразильского производства был сбит российской ракетой ПВО, которая, как заявляют в кремле, использовалась для борьбы с украинскими беспилотниками в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях рф и потребовал, чтобы виновные были наказаны.

Напомним

Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле аэропорта Актау. После отказа систем управления экипаж совершил аварийную посадку, в результате которой передняя часть самолета разрушилась. На борту было 67 человек, 38 погибли.