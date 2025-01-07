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Бразилія передала Казахстану дані чорних скриньок з розбитого літака "Азербайджанських авіаліній"

Бразилія передала Казахстану дані чорних скриньок з розбитого літака "Азербайджанських авіаліній"

Київ • УНН

 • 25196 перегляди

Бразильські слідчі завершили вилучення даних з чорних скриньок літака "Азербайджанських авіаліній", що зазнав аварії в Казахстані. Азербайджан звинувачує росію у збитті літака ракетою ППО.

Бразильські слідчі завершили вилучення даних з двох чорних скриньок, знайдених на борту літака "Азербайджанських авіаліній", що розбився в Казахстані 25 грудня, і передали їх казахстанській владі. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW. 

"Всі дані були передані слідчому органу Казахстану ... відповідно до міжнародних протоколів розслідування авіакатастроф", - йдеться в заяві ВПС Бразилії, чий Центр з розслідування і запобігання авіаційних подій проводив вилучення даних.

За словами офіційних осіб, для проведення розслідування до Бразилії також прибули слідчі з Казахстану, Азербайджану та росії.

Азербайджан вважає, що літак Embraer-190 бразильського виробництва був збитий російською ракетою ППО, яка, як заявляють в кремлі, використовувалася для боротьби з українськими безпілотниками в регіоні. 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили заявив, що вина за катастрофу лежить на представниках рф і зажадав, щоби винні були покарані.

Нагадаємо

Літак авіакомпанії AZAL, що прямував з Баку до Грозного, зазнав аварії біля аеропорту Актау. Після відмови систем управління екіпаж здійснив аварійну посадку, внаслідок якої передня частина літака зруйнувалась. На борту було 67 осіб, 38 загинули.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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