Бразилія передала Казахстану дані чорних скриньок з розбитого літака "Азербайджанських авіаліній"
Київ • УНН
Бразильські слідчі завершили вилучення даних з чорних скриньок літака "Азербайджанських авіаліній", що зазнав аварії в Казахстані. Азербайджан звинувачує росію у збитті літака ракетою ППО.
Бразильські слідчі завершили вилучення даних з двох чорних скриньок, знайдених на борту літака "Азербайджанських авіаліній", що розбився в Казахстані 25 грудня, і передали їх казахстанській владі. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Всі дані були передані слідчому органу Казахстану ... відповідно до міжнародних протоколів розслідування авіакатастроф", - йдеться в заяві ВПС Бразилії, чий Центр з розслідування і запобігання авіаційних подій проводив вилучення даних.
За словами офіційних осіб, для проведення розслідування до Бразилії також прибули слідчі з Казахстану, Азербайджану та росії.
Азербайджан вважає, що літак Embraer-190 бразильського виробництва був збитий російською ракетою ППО, яка, як заявляють в кремлі, використовувалася для боротьби з українськими безпілотниками в регіоні.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили заявив, що вина за катастрофу лежить на представниках рф і зажадав, щоби винні були покарані.
Нагадаємо
Літак авіакомпанії AZAL, що прямував з Баку до Грозного, зазнав аварії біля аеропорту Актау. Після відмови систем управління екіпаж здійснив аварійну посадку, внаслідок якої передня частина літака зруйнувалась. На борту було 67 осіб, 38 загинули.