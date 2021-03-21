Боррель призвал Турцию пересмотреть выход из Стамбульской конвенции о защите женщин

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“Пришло время проявить лидерство и активизировать глобальные усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, а не отступать. Вот почему мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания относительно решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, даже носит имя Стамбул”, — говорится в заявлении.

Он также выразил надежду, что Турция скоро снова присоединится к Европейскому союзу в защите прав женщин и девочек, которая является “фундаментальным элементом прав человека, мира, безопасности и равенства в XXI веке”.