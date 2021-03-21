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Боррель призвал Турцию пересмотреть выход из Стамбульской конвенции о защите женщин

Боррель призвал Турцию пересмотреть выход из Стамбульской конвенции о защите женщин

Киев  •  УНН

 • 14231 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Турцию отменить решение о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом говорится в заявлении Борреля, сделанном в субботу, передает УНН.

Цитата

“Пришло время проявить лидерство и активизировать глобальные усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, а не отступать. Вот почему мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания относительно решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, даже носит имя Стамбул”, — говорится в заявлении.

Он также выразил надежду, что Турция скоро снова присоединится к Европейскому союзу в защите прав женщин и девочек, которая является “фундаментальным элементом прав человека, мира, безопасности и равенства в XXI веке”.

Что было раньше

Турция первой из стран Европы вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия. В свою очередь, Генсек Совета Европы отреагировала на выход Анкары с этой конвенции.

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Добавим

Стамбульская конвенция — конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, которая была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция). Она является первым документом, юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Сейчас Стамбульская конвенция ратифицирована более 30 стран. Украина была среди первых стран, подписавших ее еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.

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