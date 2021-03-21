Боррель призвал Турцию пересмотреть выход из Стамбульской конвенции о защите женщин

Что было раньше
Турция первой из стран Европы вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия. В свою очередь, Генсек Совета Европы отреагировала на выход Анкары с этой конвенции.
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Добавим
Стамбульская конвенция — конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, которая была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция). Она является первым документом, юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.
Сейчас Стамбульская конвенция ратифицирована более 30 стран. Украина была среди первых стран, подписавших ее еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.