У Парижі розчаровані виходом Анкари зі Стамбульської конвенції про захист жінок

Цитата

“Франція глибоко шкодує про рішення влади Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок. Такий крок був зроблений цією країною не дивлячись на те, що Туреччина стала в 2011 році першою державою, що ратифікувала її”, — підкреслюється в заяві МЗС. У відомстві при цьому нагадали, що ця конвенція “є найсучаснішим інструментом по запобіганню насильства по відношенню до жінок і ведення боротьби проти такого насильства”. “Це рішення Туреччини в першу чергу позначиться на турецьких жінках, щодо яких Франція підтверджує свою солідарність”, — йдеться також у документі.

Деталі

“У той же час дане рішення свідчить і про черговий відхід назад Туреччини в сфері дотримання прав людини, невіддільною частиною яких є і права жінок. В умовах, коли в усьому світі множаться факти нехтування правами жінок, Франція продовжить мобілізовувати свої зусилля і виступати в підтримку боротьби проти будь-яких форм сексуального та сексистського насильства”, — запевнили у МЗС країни.

Що було раніше

Туреччина першою із країн Європи вийшла із конвенції Ради Європи про запобігання та протидії насильству проти жінок та домашньому насильству. Своєю чергою, Генсек Ради Європи відреагувала на вихід Анкари з цієї конвенції.

Додамо

Стамбульська конвенція — конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка була відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі (Туреччина). Вона є першим документом, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію.

Наразі Стамбульську конвенцію ратифікували понад 30 країн. Україна була серед перших країн, які підписали її ще у 2011 році, але досі не ратифікувала.