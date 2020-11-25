Венедіктова: Україна має нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна має нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, а також боротьбу з ними. Про це написала у Facebook Генпрокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН.
“Україна має нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами…
Основні положення Стамбульської Конвенції щодо криміналізації діянь, пов’язаних із домашнім насильством вже імплементовані в українське законодавство і прокурори спільно з слідчими активно притягують до відповідальності тих, хто піднімає руку на жінок та дітей… Однак Стамбульська конвенція передбачає більш глибокі зміни, зокрема, відповідне навчання суддів, прокурорів, адвокатів, поліцейських, які працюють з вразливими потерпілими від домашнього насильства щодо недопущення вторинної та повторної віктимізації, а також навчання стандартам ефективного розслідування в таких категоріях справ”, - написала Ірина Венедіктова.
Вона зазначила, що ратифікація Стамбульської конвенції дозволить Україні перейти на якісно новий рівень протидії знущанню над жінками.
За її словами, у середньому одне кримінальне провадження такої категорії розслідується впродовж лише 30 днів та направляється до суду.
“Прискорити ратифікацію Стамбульської Конвенції закликала Україну і ООН. Нам потрібна синергія на шляху до створення суспільства, вільного від насильства”, - додала Венедіктова.
Нагадаємо, у липні УНН повідомляв, що невдовзі уряд буде готовий внести до ВР законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції.