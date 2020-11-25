Венедіктова: Україна має нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству

“Україна має нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами…

Основні положення Стамбульської Конвенції щодо криміналізації діянь, пов’язаних із домашнім насильством вже імплементовані в українське законодавство і прокурори спільно з слідчими активно притягують до відповідальності тих, хто піднімає руку на жінок та дітей… Однак Стамбульська конвенція передбачає більш глибокі зміни, зокрема, відповідне навчання суддів, прокурорів, адвокатів, поліцейських, які працюють з вразливими потерпілими від домашнього насильства щодо недопущення вторинної та повторної віктимізації, а також навчання стандартам ефективного розслідування в таких категоріях справ”, - написала Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що ратифікація Стамбульської конвенції дозволить Україні перейти на якісно новий рівень протидії знущанню над жінками.

За її словами, у середньому одне кримінальне провадження такої категорії розслідується впродовж лише 30 днів та направляється до суду.

“Прискорити ратифікацію Стамбульської Конвенції закликала Україну і ООН. Нам потрібна синергія на шляху до створення суспільства, вільного від насильства”, - додала Венедіктова.

Нагадаємо, у липні УНН повідомляв, що невдовзі уряд буде готовий внести до ВР законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції.