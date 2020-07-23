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Невдовзі уряд буде готовий внести до ВР законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції - Стефанішина

Київ • УНН

 • 13939 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Найближчим часом Кабінет міністрів буде готовий внести законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції на розгляд Верховної Ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Офісу віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

“Найближчим часом уряд буде готовий внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції на розгляд парламенту”, - повідомила віце-прем'єр Ольга Стефанішина.

Зазначається, що Стамбульська конвенція – Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

“Наразі наш фокус на найкращому впровадженні цього законодавства, необхідно продемонструвати на життєвих прикладах в Україні, що таке законодавство ефективно працює”, – зазначила Стефанішина.

Вказано, що Стамбульська конвенція є першим документом, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

“Україна одна з перших країн, яка підписала Конвенцію ще в 2011 році, але досі не ратифікувала. Наразі Стамбульську конвенцію ратифікували понад 30 країн”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Нацполіції проведуть гендерне оцінювання.

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