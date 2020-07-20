У Нацполіції проведуть гендерне оцінювання: підписали меморандум
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ та Женевський центр з врядування у секторі безпеки - DCAF, підписали меморандум, що дозволить провести гендерне оцінювання Нацполіції. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України.
“Сьогодні, 20 липня, заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, заступник голови НПУ Олександр Фацевич та представник DCAF пан Андрис Зарінс підписали меморандум про співробітництво щодо гендерного оцінювання Національної поліції України в межах проекту міжнародної технічної допомоги “Проект підтримки спроможностей Національної поліції України в реалізації стратегічних реформ”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за словами Олександра Фацевича, в подальшому планується створення спільної робочої групи з міжнародними колегами щодо проведення гендерного оцінювання Національної поліції України.
“Підписання меморандуму допоможе нам досягнути найвищих стандартів професійної та особистої доброчесності, а також подальшого забезпечення вищого рівня відповідності діяльності Національної поліції України міжнародним зобов’язанням України для інтегрування найкращих практик у сфері гендерної рівності”, - зазначила Катерина Павліченко.
Вона додала, що гендерне оцінювання у Нацполіції стане прикладом і на його основі проведуть оцінювання в інших центральних органах виконавчої влади, які координуються МВС.
За її словами, це дозволить розробити надійні стандарти, політики, програми та навчальні ресурси, щоб залучити на службу в правоохоронні органи більше жінок, утримати їх на службі та зробити внутрішні процедури більш сучасними.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав першочерговим завданням МЗС розширення можливостей для жінок-дипломатів.