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В Нацполиции проведут гендерное оценивание: подписали меморандум

В Нацполиции проведут гендерное оценивание: подписали меморандум

Киев  •  УНН

 • 12721 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Министерство внутренних дел и Женевский центр по управлению в секторе безопасности - DCAF, подписали меморандум, что позволит провести гендерное оценивание Нацполиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 20 июля, заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, заместитель председателя НПУ Александр Фацевич и представитель DCAF господин Андрис Заринс подписали меморандум о сотрудничестве относительно гендерной оценки Национальной полиции Украины в рамках проекта международной технической помощи "Проект поддержки возможностей Национальной полиции Украины в реализации стратегических реформ", - говорится в сообщении.

Указано, что по словам Александра Фацевича, в дальнейшем планируется создание совместной рабочей группы с международными коллегами по проведению гендерной оценки Национальной полиции Украины.

"Подписание меморандума поможет нам достичь высоких стандартов профессиональной и личной добродетели, а также дальнейшего обеспечения высокого уровня соответствия деятельности Национальной полиции Украины международным обязательствам Украины для интегрирования лучших практик в сфере гендерного равенства", - отметила Екатерина Павличенко.

Она добавила, что гендерное оценивание в Нацполиции станет примером и на его основе проведут оценивания в других центральных органах исполнительной власти, что координируются МВД.

По ее словам, это позволит разработать надежные стандарты, политики, программы и учебные ресурсы, чтобы привлечь на службу в правоохранительные органы больше женщин, удержать их на службе и сделать внутренние процедуры более современными.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал первоочередной задачей МИД расширение возможностей для женщин-дипломатов.

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