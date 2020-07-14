Кулеба назвав першочерговим завданням МЗС розширення можливостей для жінок-дипломатів

Повідомляється, що 14 липня в Міністерстві закордонних справ відбулося перше засідання Комісії з питань гендерної рівності під керівництвом міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та першої заступниці глави МЗС Еміне Джапарової.

“Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків - це насамперед про рівність. Тому нашим першочерговим завданням наразі є розширення реальних можливостей для жінок-дипломаток в усіх сферах дипслужби. Для цього у нас є і політична воля, і ресурси”, - сказав Дмитро Кулеба.

Вказано, що учасники засідання обговорили ключові положення та стан реалізації Плану заходів МЗС із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у системі органів дипломатичної служби України до кінця 2020 року. Окрему увагу приділили огляду проекту Стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у системі органів дипломатичної служби України.

“Подальші кроки в цій сфері включатимуть започаткування роботи при МЗС Асоціації жінок-дипломаток, запровадження інституту менторства, включення гендерних підходів до процесу прийняття на роботу та просування по службі, сприяння обізнаності щодо питання гендерної рівності тощо”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що План заходів і Стратегію розробили в результаті аудиту забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, який провели спільно з Офісом ООН-Жінки в Україні.

Вказано, що МЗС України стало першим серед органів державної влади в Україні, який здійснив такий аудит в рамках приєднання до міжнародного руху за гендерну рівність “HeForShe” у 2018 році. За його результатами незалежні експерти підготували звіт та розробили перелік конкретних рекомендацій.

Нагадаємо, від "Слуги народу" в мери Києва можуть висунути жінку.