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Венедиктова: Украина должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия

Венедиктова: Украина должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия

Киев  •  УНН

 • 14629 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбу с ними. Об этом написала в Facebook Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.

"Украина должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями...

Основные положения Стамбульской Конвенции относительно криминализации деяний, связанных с домашним насилием уже реализованы в украинское законодательство и прокуроры совместно со следователями активно привлекают к ответственности тех, кто поднимает руку на женщин и детей... Но Стамбульская конвенция предусматривает более глубокие изменения, в частности, соответствующее обучению судей, прокуроров, адвокатов, полицейских, работающих с уязвимыми жертвами домашнего насилия в отношении недопущения вторичной и повторной виктимизации, а также обучение стандартам эффективного расследования в таких категориях дел", - написала Ирина Венедиктова.

Она отметила, что ратификация Стамбульской конвенции позволит Украине перейти на качественно новый уровень противодействия издевательству над женщинами.

По ее словам, в среднем одно уголовное производство такой категории расследуется в течение всего 30 дней и направляется в суд.

"Ускорить ратификацию Стамбульской Конвенции призвала Украину и ООН. Нам нужна синергия на пути к созданию общества, свободного от насилия", - добавила Венедиктова.

Напомним, в июле УНН сообщал, что вскоре правительство будет готово внести в ВР законопроект о ратификации Стамбульской конвенции.

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