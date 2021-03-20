Генсек Ради Європи відреагувала на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

Цитата:

"Заява Туреччини про вихід зі Стамбульської конвенції Ради Європи про насильство по відношенню до жінок - жахлива новина. Стамбульська конвенція охоплює 34 європейські країни та широко вважається золотим стандартом в міжнародних зусиллях із захисту жінок і дівчаток від насильства, з яким вони щодня стикаються в наших суспільствах. Цей крок є величезною перешкодою для цих зусиль і тим більше сумним, що ставить під загрозу захист жінок в Туреччині, по всій Європі і за її межами", - сказала Пейчинович-Бурич.

Що було раніше

Туреччина першою із країн Європи вийшла із конвенції Ради Європи про запобігання та протидії насильству проти жінок та домашньому насильству.

Додамо

Стамбульська конвенція – конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка була відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі (Туреччина). Вона є першим документом, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію.

Наразі Стамбульську конвенцію ратифікували понад 30 країн. Україна була серед перших країн, які підписали її ще у 2011 році, але досі не ратифікувала.