Генсек Совета Европы отреагировала на выход Турции из Стамбульской конвенции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на решение Турции выйти из Стамбульской ковенции, назвав его ужасным, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.
Цитата:
"Заявление Турции о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о насилии в отношении женщин - ужасная новость. Стамбульская конвенция охватывает 34 европейские страны и широко считается золотым стандартом в международных усилиях по защите женщин и девочек от насилия, с которым они ежедневно сталкиваются в наших обществах. Этот шаг является огромным препятствием для этих усилий и тем более печальным, что ставит под угрозу защиту женщин в Турции, по всей Европе и за ее пределами", - сказала Пейчинович-Бурич.
Что было раньше
Турция первой из стран Европы вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнему насилию.
Добавим
Стамбульская конвенция - конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, которая была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция). Она является первым документом, который юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.
Сейчас Стамбульская конвенция ратифицирована в более 30 странах. Украина была среди первых стран, подписавших ее еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.