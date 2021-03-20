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Туречина вийшла із конвенції про заборону домашнього насильства

Туречина вийшла із конвенції про заборону домашнього насильства

Київ • УНН

 • 17816 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Туреччина першою із країн Європи вийшла із конвенції Ради Європи про запобігання та протидії насильству проти жінок та домашньому насильству. Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu, пише УНН.

Деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про вихід із Стамбульської конвенції, підписаної в 2011 році.
Міністр у справах сімʼї, праці та соціальних служб Зехра Зумрут Сельчук заявила, що права жінок гарантовані внутрішнім законодавством Туреччини, особливо в Конституції.

За її словами, турецька правова система є "достатньо динамічною та потужною", щоб впроваджувати нові норми відповідно до потреб.

Як наголосила міністр, насильство над жінками є злочином проти людства, і що Туреччина рішуче продовжить боротьбу з насильством за принципом "нульової толерантності".

Директор з комунікацій Фареттин Алтун заявив, що Туреччина рішуче продовжує свою боротьбу за те, щоб жінки більше брали участь у соціальному, економічному, політичному та культурному житті.

Туреччина - перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Конвенція намагається запобігти насильству щодо жінок, включаючи домашнє насильство, та покласти край юридичній безкарності винних осіб.

Додамо

Стамбульська конвенція – конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка була відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі (Туреччина). Вона є першим документом, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію.

Наразі Стамбульську конвенцію ратифікували понад 30 країн. Україна була серед перших країн, які підписали її ще у 2011 році, але досі не ратифікувала.

В червні 2020 року у відповідь на електронну петицію Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе на розгляд Верховної Ради України законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції, однак наразі цього ще не відбулося.

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