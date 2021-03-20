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Турция вышла из конвенции о запрете домашнего насилия

Турция вышла из конвенции о запрете домашнего насилия

Киев  •  УНН

 • 17789 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Турция первая из стран Европы вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействию насилия против женщин и домашнего насилия. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu, пишет УНН.

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе из Стамбульской конвенции, подписанной в 2011 году.
Министр по делам семьи, труда и социальных служб Зехра Зумрут Сельчук заявила, что права женщин гарантированы внутренним законодательством Турции, особенно в Конституции.

По ее словам, турецкая правовая система "достаточно динамичная и мощная", чтобы внедрять новые нормы в соответствии с потребностями.

Как отметила министр, насилие над женщинами является преступлением против человечества, и что Турция решительно продолжит борьбу с насилием по принципу "нулевой толерантности".

Директор по коммуникациям Фареттин Алтун заявил, что Турция решительно продолжает свою борьбу за то, чтобы женщины больше участвовали в социальной, экономической, политической и культурной жизни.

Турция - первая страна, которая ратифицировала конвенцию Совета Европы, принятую в Стамбуле. Конвенция пытается предотвратить насилие в отношении женщин, включая домашнее насилие, и положить конец юридической безнаказанности виновных лиц.

Добавим

Стамбульская конвенция - конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, которая была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция). Она является первым документом, который юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Сейчас Стамбульская конвенция ратифицирована более чем в 30 странах. Украина была среди первых стран, подписавших ее еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.

В июне 2020 года в ответ на электронную петицию президент Владимир Зеленский заявил, что внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, однако пока этого еще не произошло.

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