В Париже разочарованы выходом Анкары из Стамбульской конвенции о защите женщин

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“Франция глубоко сожалеет о решении властей Турции выйти из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Такой шаг был сделан этой страной несмотря на то, что Турция стала в 2011 году первым государством, которое ратифицировало ее”, — подчеркивается в заявлении МИД. В ведомстве при этом напомнили, что эта конвенция “является современным инструментом по предотвращению насилия в отношении женщин и ведения борьбы против такого насилия”. “Это решение Турции в первую очередь скажется на турецких женщинах, о которых Франция подтверждает свою солидарность”, — говорится также в документе.

Детали

“В то же время данное решение свидетельствует и об очередном отходе назад Турции в сфере соблюдения прав человека, неотъемлемой частью которых является и права женщин. В условиях, когда во всем мире множатся факты попрания прав женщин, Франция продолжит мобилизовать свои усилия и выступать в поддержку борьбы против любых форм сексуального и сексистского насилия”, — заверили в МИД страны.

Что было раньше

Турция первой из стран Европы вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия. В свою очередь, Генсек Совета Европы отреагировала на выход Анкары с этой конвенции.

Добавим

Стамбульская конвенция — конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, которая была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция). Она является первым документом, который юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Сейчас Стамбульская конвенция ратифицирована более чем 30 странами. Украина была среди первых стран, подписавших ее еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.