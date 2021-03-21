Боррель закликав Туреччину переглянути вихід з Стамбульської конвенції про захист жінок

Що було раніше

Туреччина першою із країн Європи вийшла із конвенції Ради Європи про запобігання та протидії насильству проти жінок та домашньому насильству. Своєю чергою, Генсек Ради Європи відреагувала на вихід Анкари з цієї конвенції.

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Додамо

Стамбульська конвенція — конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка була відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі (Туреччина). Вона є першим документом, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію.

Наразі Стамбульську конвенцію ратифікували понад 30 країн. Україна була серед перших країн, які підписали її ще у 2011 році, але досі не ратифікувала.