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Боррель закликав Туреччину переглянути вихід з Стамбульської конвенції про захист жінок

Боррель закликав Туреччину переглянути вихід з Стамбульської конвенції про захист жінок

Київ • УНН

 • 14237 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Туреччину скасувати рішення про вихід з Стамбульської конвенції Ради Європи (РЄ) про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок. Про це йдеться в заяві Борреля, зробленій в суботу, передає УНН.

Цитата

“Прийшов час проявити лідерство і активізувати глобальні зусилля по боротьбі з насильством щодо жінок та дівчаток, а не відступати. Ось чому ми не можемо не висловити глибокого жалю і нерозуміння щодо рішення турецького уряду вийти з цієї конвенції, яка навіть носить ім’я Стамбула”, — йдеться у заяві.

Він також висловив надію, що Туреччина скоро знову приєднається до Європейського союзу в захисті прав жінок і дівчаток, яка є “фундаментальним елементом прав людини, миру, безпеки і рівності в XXI столітті”.

Що було раніше

Туреччина першою із країн Європи вийшла із конвенції Ради Європи про запобігання та протидії насильству проти жінок та домашньому насильству. Своєю чергою, Генсек Ради Європи відреагувала на вихід Анкари з цієї конвенції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Парижі розчаровані виходом Анкари зі Стамбульської конвенції про захист жінок

Додамо

Стамбульська конвенція — конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка була відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі (Туреччина). Вона є першим документом, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію.

Наразі Стамбульську конвенцію ратифікували понад 30 країн. Україна була серед перших країн, які підписали її ще у 2011 році, але досі не ратифікувала.

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