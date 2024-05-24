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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123221 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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23 мая 2024, 08:25  •  126301 просмотра

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22 мая 2024, 10:38  •  161996 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

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Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153644 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

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23 мая 2024, 06:00  •  189649 просмотра
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20 мая 2024, 12:30  •  327419 просмотра

Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что признание палестинского государства не является подарком ХАМАС, а скорее наоборот.

Новости Мира •   •  6383 просмотра
Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС

На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

Двое подростков были сбиты автомобилем и госпитализированы в результате аварии на парковке в Кременчуге, Полтавская область.

Общество •   •  7991 просмотра
На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

Украинские партизаны сообщают, что россияне эвакуируют военнослужащих из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма, вероятно, в ожидании успешных атак украинских военных.

Война •   •  9715 просмотра
Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

Бывший агроном Николай Будняк выиграл грант от Благотворительного фонда «МХП-Громаді» на открытие теплицы в селе Следы Винницкой области.

Общество •   •  7628 просмотра
"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

123 ребенка из 36 населенных пунктов Харьковской области, включая детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будут принудительно эвакуированы в Волынскую область в течение 60 дней в рамках бесплатной операции с участием ЮНИСЕФ и "СОС Дитячі Містечка".

Общество •   •  9362 просмотра
С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

В столице открыли пешеходный мост на Оболонский остров

В Киеве открыли пешеходный мост, соединяющий Оболонский остров и парк «Наталка» возле Оболонской набережной.

Общество •   •  8359 просмотра
В столице открыли пешеходный мост на Оболонский остров

США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»

Соединенные Штаты начинают пересматривать двустороннее сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за грузинского закона об "иностранных агентах", который подрывает демократию и подавляет инакомыслие.

Новости Мира •   •  7700 просмотра
США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»

В Винницкой области дочь павшего защитника основала спортивный кружок в память об отце

Дочь погибшего украинского солдата основала спортивный кружок "Олимп" в Могилеве-Подольском Винницкой области, чтобы почтить память отца и предоставить детям место для физического и психологического восстановления во время войны.

Общество •   •  8804 просмотра
В Винницкой области дочь павшего защитника основала спортивный кружок в память об отце

Из-за атаки рф на Харьков сгорело 50 000 книг: Зеленский показал последствия

Российское нападение на Харьковскую область убило и ранило людей, разрушило типографию и сожгло 50 000 книг, продемонстрировав войну России против человечности и нормальной жизни.

Война •   •  12651 просмотра
Из-за атаки рф на Харьков сгорело 50 000 книг: Зеленский показал последствия

Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем россиян, людям предлагают эвакуироваться - ОВА

По Макеевке Луганской области нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами, людям предлагают выезжать.

Общество •   •  12298 просмотра
Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем россиян, людям предлагают эвакуироваться - ОВА