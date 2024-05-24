Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил в пятницу, что признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Признание Палестинского государства не является подарком ХАМАС, как раз наоборот. Палестинские власти - это не ХАМАС, наоборот, они находятся в глубоком противостоянии - сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС уже «общался, финансировал и встречался» с палестинскими властями.

"Каждый раз, когда кто-то принимает решение поддержать Палестинское государство... реакция Израиля заключается в том, чтобы превратить ее в антисемитскую атаку", - добавил он.

Дополнение

Ирландия, Норвегия и Испания заявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая.

Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов