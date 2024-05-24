Боррель: визнання Палестинської держави не є подарунком для ХАМАС
Київ • УНН
Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що визнання палестинської держави не є подарунком ХАМАС, а скоріше навпаки.
Очільник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у п'ятницю, що визнання Палестинської держави не є подарунком для ХАМАС, пише УНН з посиланням на Reuters.
Визнання Палестинської держави не є подарунком ХАМАС, якраз навпаки. Палестинська влада - це не ХАМАС, навпаки, вони перебувають у глибокому протистоянні
Він додав, що ЄС уже "спілкувався, фінансував і зустрічався" з палестинською владою.
"Щоразу, коли хтось ухвалює рішення підтримати Палестинську державу... реакція Ізраїлю полягає в тому, щоб перетворити її на антисемітську атаку", - додав він.
Доповнення
Ірландія, Норвегія та Іспанія заявили в середу, що визнають Палестинську державу 28 травня.
Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що визнають Палестинську державу, Ізраїль відкликає послів22.05.24, 13:45 • 17276 переглядiв