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Боррель: визнання Палестинської держави не є подарунком для ХАМАС

Боррель: визнання Палестинської держави не є подарунком для ХАМАС

Київ • УНН

 • 16513 перегляди

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що визнання палестинської держави не є подарунком ХАМАС, а скоріше навпаки.

Очільник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у п'ятницю, що визнання Палестинської держави не є подарунком для ХАМАС, пише УНН з посиланням на Reuters.

Визнання Палестинської держави не є подарунком ХАМАС, якраз навпаки. Палестинська влада - це не ХАМАС, навпаки, вони перебувають у глибокому протистоянні

- сказав Боррель.

Він додав, що ЄС уже "спілкувався, фінансував і зустрічався" з палестинською владою.

"Щоразу, коли хтось ухвалює рішення підтримати Палестинську державу... реакція Ізраїлю полягає в тому, щоб перетворити її на антисемітську атаку", - додав він.

Доповнення

Ірландія, Норвегія та Іспанія заявили в середу, що визнають Палестинську державу 28 травня.

Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що визнають Палестинську державу, Ізраїль відкликає послів22.05.24, 13:45 • 17276 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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reutersReuters
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khosep-borrelЖозеп Боррель
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