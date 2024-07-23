Киев • УНН
Боррель поддерживает намерение Зеленского провести второй мирный саммит, но участие россии должно быть не на условиях путина. ЕС и Украина обсудили дальнейшие шаги после Саммита мира в Швейцарии и взаимодействие с глобальными партнерами.
По его словам, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой "обсудили следующие шаги после Саммита мира в Швейцарии, и согласились, что мы должны сделать больше для взаимодействия с глобальными партнерами со всего мира".
Украина начинает подготовительные встречи на уровне министров и советников перед вторым Саммитом мира - Кулеба22 июля 2024, 11:11 • 30325 просмотров