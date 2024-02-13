Больницу в Днепре эвакуируют, школы закрывают после ночной атаки рф - мэр

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  151526 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  259212 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  313490 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  259377 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  294519 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  320666 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  252903 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208710 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Больницу в Днепре эвакуируют, школы закрывают после ночной атаки рф - мэр

Мэр Днепра сообщил, что эвакуируют больницу, сливают систему отопления и закрывают школы после ночной атаки.

Общество •   •  31071 просмотра
Больницу в Днепре эвакуируют, школы закрывают после ночной атаки рф - мэр

Оккупанты пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону - Лысогор

hоссияне пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону украинских защитников.

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Оккупанты пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону - Лысогор

Энергосистема Украины работает стабильно и без дефицита, несмотря на атаки рф на объекты энергетики - Минэнерго

Несмотря на атаки врага на энергетические объекты, Министерство энергетики Украины сообщило, что энергосистема страны работает стабильно, без дефицита.

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Энергосистема Украины работает стабильно и без дефицита, несмотря на атаки рф на объекты энергетики - Минэнерго

Уже 1852 мирных жителей погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов

По состоянию на 13 февраля в результате российских атак в регионе погибло 1852 гражданских лица, еще 4554 получили ранения. Только 12 февраля были убиты 3 гражданских в Селидово.

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Уже 1852 мирных жителей погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов

На Николаевщине оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады

российская армия обстреляла Куцурубскую и Очаковскую общины в Николаевской области Украины в ночь на 12 февраля. В результате обстрела не было повреждено ни одного здания, никто не пострадал.

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На Николаевщине оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады

Блокада на границе с Польшей: в очереди на пяти пунктах пропуска более 1,2 тыс. грузовиков

Очереди на пяти польско-украинских пунктах пропуска сейчас насчитывают более 1200 грузовиков из-за блокады польских фермеров.

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на пяти пунктах пропуска более 1,2 тыс. грузовиков

Борьба за выживание: как украинский бизнес страдает от действий налоговой

Как украинский бизнес страдает от действий налоговой.

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Борьба за выживание: как украинский бизнес страдает от действий налоговой

Терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах - ГУР

Украинская разведка подтверждает, что российские войска закупают спутниковые интернет-терминалы Starlink в арабских странах для использования в войне против Украины.

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Терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах - ГУР

Очередной обстрел: россияне убили мирного жителя в Никополе

64-летний мужчина погиб в Никополе в результате российского обстрела, который пришелся на частный сектор.

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Очередной обстрел: россияне убили мирного жителя в Никополе

Оккупанты обстреляли за ночь четыре громады Сумской области

российская армия ночью обстреляла четыре населенных пункта в Сумской области, зафиксировано 38 взрывов из минометов и реактивных систем залпового огня.

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Оккупанты обстреляли за ночь четыре громады Сумской области