Больницу в Днепре эвакуируют, школы закрывают после ночной атаки рф - мэр

В Днепре из-за ночной вражеской атаки эвакуируют одну из больниц, а также сливают систему отопления, и закрывают школы, сообщил во вторник мэр города Борис Филатов, пишет УНН.

Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим большое количество паллиативных больных. Также закрываем школы - сообщил Филатов.

Это происходит, по его словам, из-за того, что по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, "а удержать систему не получится".

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