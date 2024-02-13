Лікарню у Дніпрі евакуюють, школи закривають після нічної атаки рф - мер
Київ • УНН
Мер Дніпра повідомив, що евакуюють лікарню, зливають систему опалення та закривають школи після нічної атаки.
У Дніпрі через нічну ворожу атаку евакуюють одну з лікарень, а також зливають систему опалення, і зачиняють школи, повідомив у вівторок мер міста Борис Філатов, пише УНН.
Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи
Це відбувається, з його слів, через те, що за прогнозам найближчим часом очікується похолодання, "а втримати систему не вийде".
У Дніпрі після нічної атаки рф усі споживачі зі світлом - Міненерго13.02.24, 08:19 • 29147 переглядiв