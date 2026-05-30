Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в России
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Болгарию накажут за дефицит всего через несколько месяцев после вступления в еврозону - FT

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Еврокомиссия введет против Софии процедуру из-за дефицита бюджета в 3,5%. Показатель продолжит расти до 4,3% в 2027 году по прогнозам специалистов.

Болгария на следующей неделе будет наказана за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону, что поставит правительство премьер-министра Румена Радева на путь столкновения с Брюсселем, сообщает Financial Times, пишет УНН

Детали

По словам чиновников, Европейская комиссия введет против Софии так называемую процедуру чрезмерного дефицита на фоне того, как ее годовой дефицит в прошлом году вырос до 3,5%, превысив 3-процентный порог еврозоны.

Ожидается, что этот шаг, сопровождающийся стигматизацией на рынке и потенциально более высокими затратами на заимствования, приведет к росту напряженности с Радевым, который ранее занимал пост президента и стал все более критично относиться к ЕС и США с момента прихода к власти в апреле на пророссийской платформе.

Согласно недавнему прогнозу Еврокомиссии, дефицит Болгарии вырастет еще больше в ближайшие годы — до 4,1% в следующем году и 4,3% в 2027 году.

"В этом году дефицит будет еще больше. Пузырь лопнул, — сказал Радев на заседании правительства в пятницу. — Это результат тяжелого наследия, которое мы [унаследовали]".

Десять других стран находятся под такой процедурой, включая Италию и Францию. Другие страны с прогнозируемым дефицитом, превышающим 3 процента, — включая Германию, — не попадут под процедуру чрезмерного дефицита в этом году благодаря пункту, освобождающему от определенных расходов, связанных с обороной.

Болгария переходит на евро: лев перестанет быть платежным средством с 1 февраля01.01.26, 12:08 • 4300 просмотров

Юлия Шрамко

