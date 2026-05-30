Болгарию накажут за дефицит всего через несколько месяцев после вступления в еврозону - FT
Киев • УНН
Еврокомиссия введет против Софии процедуру из-за дефицита бюджета в 3,5%. Показатель продолжит расти до 4,3% в 2027 году по прогнозам специалистов.
Болгария на следующей неделе будет наказана за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону, что поставит правительство премьер-министра Румена Радева на путь столкновения с Брюсселем, сообщает Financial Times, пишет УНН.
По словам чиновников, Европейская комиссия введет против Софии так называемую процедуру чрезмерного дефицита на фоне того, как ее годовой дефицит в прошлом году вырос до 3,5%, превысив 3-процентный порог еврозоны.
Ожидается, что этот шаг, сопровождающийся стигматизацией на рынке и потенциально более высокими затратами на заимствования, приведет к росту напряженности с Радевым, который ранее занимал пост президента и стал все более критично относиться к ЕС и США с момента прихода к власти в апреле на пророссийской платформе.
Согласно недавнему прогнозу Еврокомиссии, дефицит Болгарии вырастет еще больше в ближайшие годы — до 4,1% в следующем году и 4,3% в 2027 году.
"В этом году дефицит будет еще больше. Пузырь лопнул, — сказал Радев на заседании правительства в пятницу. — Это результат тяжелого наследия, которое мы [унаследовали]".
Десять других стран находятся под такой процедурой, включая Италию и Францию. Другие страны с прогнозируемым дефицитом, превышающим 3 процента, — включая Германию, — не попадут под процедуру чрезмерного дефицита в этом году благодаря пункту, освобождающему от определенных расходов, связанных с обороной.
