Более половины боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

96 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, курщине и на Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 24 февраля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 23 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 96 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 52 авиаудара, сбросив 106 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил более пяти тысяч обстрелов, в частности 145 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3250 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять пунктов управления и один пункт управления БпЛА противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Западного.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Торское, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Кузьмино и в направлении Нового, Новоплатоновки, Шийковки, Зеленой Долины, Чернещины.

Силы обороны отбили два наступательных действия захватчиков в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 11 атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Степное.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 22 авиаудара, сбросив при этом 45 управляемых авиабомб, совершил 374 обстрела, из которых семь - из РСЗО. Украинские защитники отбили 19 штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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