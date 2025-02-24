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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более тысячи оккупантов и 7 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте

Более тысячи оккупантов и 7 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте

Киев  •  УНН

 • 5254 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал новые данные по потерям российских войск по состоянию на 24 февраля 2025 года. Общие потери личного состава РФ достигли 868230 человек, также уничтожено 10177 танков и другую технику.

Силы обороны Украины продолжают наносить потери россии. Так, за минувшие сутки страна-агрессор потеряла более тысячи оккупантов и 7 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери россиян по состоянию на 24.02.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 868230 (+1 180) человек ликвидировано
    • танков - 10177 (+7)
      • боевых бронированных машин - 21157 (+6)
        • артиллерийских систем - 23626 (+44)
          • РСЗВ - 1299 (+3)
            • средства ППО - 1081 (+0)
              • самолетов - 370 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26645 (+217)
                    • крылатые ракеты - 3064 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 38444 (+110)
                            • специальная техника - 3757 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В 4 утра 24 февраля российские оккупанты нанесли удар КАБом по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, под вражеской атакой оказалось гражданское предприятие.

                              россия стремится оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей - Сырский23.02.25, 15:24 • 17074 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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