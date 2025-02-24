Более тысячи оккупантов и 7 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал новые данные по потерям российских войск по состоянию на 24 февраля 2025 года. Общие потери личного состава РФ достигли 868230 человек, также уничтожено 10177 танков и другую технику.
Силы обороны Украины продолжают наносить потери россии. Так, за минувшие сутки страна-агрессор потеряла более тысячи оккупантов и 7 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери россиян по состоянию на 24.02.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 868230 (+1 180) человек ликвидировано
- танков - 10177 (+7)
- боевых бронированных машин - 21157 (+6)
- артиллерийских систем - 23626 (+44)
- РСЗВ - 1299 (+3)
- средства ППО - 1081 (+0)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26645 (+217)
- крылатые ракеты - 3064 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 38444 (+110)
- специальная техника - 3757 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
В 4 утра 24 февраля российские оккупанты нанесли удар КАБом по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, под вражеской атакой оказалось гражданское предприятие.
россия стремится оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей - Сырский23.02.25, 15:24 • 17074 просмотра