Более тысячи оккупантов и 7 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте

Силы обороны Украины продолжают наносить потери россии. Так, за минувшие сутки страна-агрессор потеряла более тысячи оккупантов и 7 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери россиян по состоянию на 24.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - 868230 (+1 180) человек ликвидировано

танков - 10177 (+7)

боевых бронированных машин - 21157 (+6)

артиллерийских систем - 23626 (+44)

РСЗВ - 1299 (+3)

средства ППО - 1081 (+0)

самолетов - 370 (0)

вертолетов - 331 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 26645 (+217)

крылатые ракеты - 3064 (0)

корабли / катера - 28 (0)

подводные лодки - 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн - 38444 (+110)

специальная техника - 3757 (+3)

Данные уточняются.

Напомним

В 4 утра 24 февраля российские оккупанты нанесли удар КАБом по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, под вражеской атакой оказалось гражданское предприятие.

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