Понад тисячу окупантів та 7 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані по втратах рф на фронті

Сили оборони України продовжують завдавати втрат росії. Так, за минулу добу країна-агресорка втратила понад тисячу окупантів та 7 танків. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян станом на 24.02.25 орієнтовно складають:

особового складу ‒ 868230 (+1 180) осіб ліквідовано

танків ‒ 10177 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 21157 (+6)

артилерійських систем ‒ 23626 (+44)

РСЗВ ‒ 1299 (+3)

засоби ППО ‒ 1081 (+0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 26645 (+217)

крилаті ракети ‒ 3064 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 38444 (+110)

спеціальна техніка ‒ 3757 (+3)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

О 4 ранку 24 лютого російські окупанти завдали удар КАБом по Харкову. За словами мера міста Ігоря Терехова, під ворожою атакою опинилося цивільне підприємство.

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