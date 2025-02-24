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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122688 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182713 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147130 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138670 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117280 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107945 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141896 перегляди

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Понад тисячу окупантів та 7 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані по втратах рф на фронті

Понад тисячу окупантів та 7 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані по втратах рф на фронті

Київ • УНН

 • 41044 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані щодо втрат російських військ станом на 24 лютого 2025 року. Загальні втрати особового складу рф досягли 868230 осіб, також знищено 10177 танків та іншу техніку.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат росії. Так, за минулу добу країна-агресорка втратила понад тисячу окупантів та 7 танків. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян станом на 24.02.25 орієнтовно складають:

  • особового складу ‒ 868230 (+1 180) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10177 (+7)
      • бойових броньованих машин ‒ 21157 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 23626 (+44)
          • РСЗВ ‒ 1299 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1081 (+0)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 26645 (+217)
                    • крилаті ракети ‒ 3064 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 38444 (+110)
                            • спеціальна техніка ‒ 3757 (+3)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              росія прагне відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей - Сирський23.02.25, 15:24 • 20071 перегляд

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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