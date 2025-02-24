Понад половина боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

96 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, курщині та на Лиманському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 24 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 23 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 96 боєзіткнень - повідомили у Генштабі.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 52 авіаударів, скинувши 106 керованих авіабомб. Окрім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 145 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3250 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п’ять пунктів управління та один пункт управління БпЛА противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Новоплатонівки, Шийківки, Зеленої Долини, Чернещини.

Сили оборони відбили дві наступальні дії загарбників в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Степове.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаударів, скинувши при цьому 45 керованих авіабомб, здійснив 374 обстріли, з яких сім - із РСЗВ. Українські захисники відбили 19 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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