Более 80% идентифицированных компонентов во вражеском оружии поступили в рф от компаний со штаб-квартирами в США и Европе - Bloomberg

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают выявлять в оружии, которым враг атакует Украину, различные комплектующие, к производству которых причастны западные компании. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Как отмечает издание, ссылаясь на базу данных иностранных компонентов в оружии агрессора, которую ведет ГУР, в целом 86% комплектующих поступило от компаний со штаб-квартирами в США и Европе. В частности, больше всего западных компонентов произвела компания Analog Devices Inc. из штата Массачусетс - 21%. На втором месте по этому показателю Texas Instruments Inc. - около 14% обнаруженных компонентов.

Ярким примером наличия западных компонентов в российском оружии Bloomberg приводит обломки ракеты "Искандер", которой был нанесен удар по центру Чернигова в августе 2023 года.

В модуле навигационной системы, который был найден на месте удара, специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз идентифицировали компоненты, произведенные четырьмя западными компаниями.

Так, производителем чипов на одной из плат модуля является американская компания Silicon Laboratories Inc. Цифры на компонентах указывают, что они были произведены в январе-марте 2022 года. При этом, Bloomberg уточняет, что чипы, вероятно, попали в РФ, уже после полномасштабного вторжения и введения санкций.

Другие навигационные комплектующие были изготовлены американским производителем микросхем Analog Devices, немецкой компанией Infineon Technologies, и американской компанией с китайским капиталом Integrated Silicon Solution Inc.

Напомним

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин показал депутатам Бундестага комплектующие немецкого производства, которые россия использует в своем оружии.