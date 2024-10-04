Более 80% идентифицированных компонентов во вражеском оружии поступили в рф от компаний со штаб-квартирами в США и Европе - Bloomberg

ukenru
Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  791 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  7860 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  110673 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  119647 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  121983 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  123005 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  135722 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  138318 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  136899 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
2 октября 2024, 12:44  •  128456 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мариуполь стал центром вывоза похищенных украинских ресурсов - Сопротивление

Мариуполь стал центром вывоза похищенных украинских ресурсов - Сопротивление

  •  50672 просмотра
Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

  •  68750 просмотра
Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

  •  62854 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  81212 просмотра
Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

  •  37622 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  112100 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  126129 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  123535 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  133154 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

2 октября 2024, 16:57  •  135117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  81212 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  67887 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  70631 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  115862 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

2 октября 2024, 16:45  •  103370 просмотра
Актуальное
Более 80% идентифицированных компонентов во вражеском оружии поступили в рф от компаний со штаб-квартирами в США и Европе - Bloomberg

Более 80% идентифицированных компонентов во вражеском оружии поступили в рф от компаний со штаб-квартирами в США и Европе - Bloomberg

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 09:15  •  3280 просмотра

Read in English

Большинство идентифицированных компонентов в российском оружии происходят от компаний США и Европы. В обломках ракеты «Искандер», поразившей Чернигов, найдены детали четырех западных производителей.

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают выявлять в оружии, которым враг атакует Украину, различные комплектующие, к производству которых причастны западные компании. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Как отмечает издание, ссылаясь на базу данных иностранных компонентов в оружии агрессора, которую ведет ГУР, в целом 86% комплектующих поступило от компаний со штаб-квартирами в США и Европе. В частности, больше всего западных компонентов произвела компания Analog Devices Inc. из штата Массачусетс - 21%. На втором месте по этому показателю Texas Instruments Inc. -  около 14% обнаруженных компонентов. 

Ярким примером наличия западных компонентов в российском оружии Bloomberg приводит обломки ракеты "Искандер", которой был нанесен удар по центру Чернигова в августе 2023 года.

В модуле навигационной системы, который был найден на месте удара, специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз идентифицировали компоненты, произведенные четырьмя западными компаниями.

Так, производителем чипов на одной из плат модуля является американская компания Silicon Laboratories Inc. Цифры на компонентах указывают, что они были произведены в январе-марте 2022 года. При этом, Bloomberg уточняет, что чипы, вероятно, попали в РФ, уже после полномасштабного вторжения и введения санкций.

Другие навигационные комплектующие были изготовлены американским производителем микросхем Analog Devices, немецкой компанией Infineon Technologies, и американской компанией с китайским капиталом Integrated Silicon Solution Inc. 

Напомним

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин показал депутатам Бундестага комплектующие немецкого производства, которые россия использует в своем оружии.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ВойнаТехнологии
bundestagБундестаг
9k720-iskander9К720 Искандер
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов