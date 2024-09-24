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Використовують компоненти вироблені у Німеччини - в КНДІСЕ депутатам Бундестагу показали зброю, якою ворог атакує Україну

Київ • УНН

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Депутати Бундестагу відвідали КНДІСЕ у Києві, де побачили докази використання німецьких деталей у російській зброї. Директор інституту наголосив на важливості посилення санкцій для припинення постачання критичних компонентів.

У зброї, якою росія ледь не щодня атакує Україну використовуються компоненти виробництва компаній з Німеччини. У цьому мали змогу переконатися депутати та представники німецького парламенту, які відвідали Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Чому важливо постійно нагадувати міжнародним партнерам України про необхідність посилення санкційного режиму проти рф, розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін в коментарі УНН.

Деталі

Під час візиту представники Бундестагу ознайомилися з діяльністю Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. А також оглянули уламки ракет, БПЛА й іншого озброєння, яке використовується росією проти цивільного населення України.

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін акцентував на використанні у зброї агресора компонентів відомих міжнародних виробників, зокрема виробників з Німеччини, та на важливості поширення цієї інформації.

Припинення та максимально ускладнення постачання до росії критично важливих компонентів, які використовуються у зброї агресора, є не лише питанням відповідальності цих виробників, але й захисту життя цивільного населення. З початку цієї роботи нашим експертам вдалося ідентифікувати тисячі іноземних компонентів у зброї, яку використовує агресор, та встановити близько 100 компаній-виробників відповідних частин. Водночас, дедалі частіше бачимо, що маркування на критично важливих компонентах зачищене різними способами, що ускладнює їх ідентифікацію. Це лише підтверджує важливість експертної роботи та необхідність міжнародної співпраці для припинення постачання такого обладнання та технологій

− зазначив Олександр Рувін.

Директор КНДІСЕ Рувін розповів, що компоненти російських дронів та ракет щоразу різні13.09.24, 17:36 • 18927 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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