Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

В оружии, которым россия чуть ли не ежедневно атакует Украину используются компоненты производства компаний из Германии. В этом имели возможность убедиться депутаты и представители немецкого парламента, которые посетили Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Почему важно постоянно напоминать международным партнерам Украины о необходимости усиления санкционного режима против рф, рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин в комментарии УНН.

Детали

Во время визита представители Бундестага ознакомились с деятельностью Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. А также осмотрели обломки ракет, БПЛА и другого вооружения, которое используется Россией против гражданского населения Украины.

Директор КНИИСЭ Александр Рувин акцентировал на использовании в оружии агрессора компонентов известных международных производителей, в частности производителей из Германии, и на важности распространения этой информации.

Прекращение и максимально усложнение поставок в Россию критически важных компонентов, используемых в оружии агрессора, является не только вопросом ответственности этих производителей, но и защиты жизни гражданского населения. С начала этой работы нашим экспертам удалось идентифицировать тысячи иностранных компонентов в оружии, которое использует агрессор, и установить около 100 компаний-производителей соответствующих частей. В то же время, все чаще видим, что маркировка на критически важных компонентах зачищена различными способами, что затрудняет их идентификацию. Это лишь подтверждает важность экспертной работы и необходимость международного сотрудничества для прекращения поставок такого оборудования и технологий - отметил Александр Рувин.

Директор КНИИСЭ Рувин рассказал, что компоненты российских дронов и ракет каждый раз разные