У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію: через ворожу атаку загинули сім людей, ще 136 постраждали - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці атаки армії рф у суботу, 19 серпня. Внаслідок ворожого удару загинули сім людей, ще 136 постраждали. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.
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“Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції”, - написав він у Telegram.
Нагадаємо
19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.
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