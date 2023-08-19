У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію: через ворожу атаку загинули сім людей, ще 136 постраждали - МВС

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“Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції”, - написав він у Telegram.

Нагадаємо

19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.

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