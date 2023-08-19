Ворожий удар по центру Чернігова: ДСНС показала ліквідацію наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Внаслідок ракетного удару російський військ по центру Чернігова є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі, повідомили в суботу у ДСНС України, пише УНН.
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"19 серпня росіяни вдарили по Чернігову, відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 ДПРЧ міста Чернігів. Ліквідовано пожежу магазину", - повідомили у ДСНС у Telegram.
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус вказав у Telegram, на місці прильоту працюють відповідні служби. "Є загиблі і поранені. Пріоритет - надати допомогу", - зазначив він.
Як вказали у ДСНС, від служби залучено 56 осіб та 12 одиниць техніки. На місці працює МОГ ГУ та психологи. Залучено 12 бригад ШМД.
Нагадаємо
Внаслідок ворожого ракетного удару по центру Чернігова відомо про 42 постраждали - загинуло 5 осіб, 37 - травмовано.