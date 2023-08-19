Ворожий удар по центру Чернігова: відомо про 5 загиблих, серед 37 травмованих 11 дітей - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Внаслідок ворожого ракетного удару по центру Чернігова відомо про 42 постраждали - загинуло 5 осіб, 37 - травмовано, повідомив у суботу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
Цитата
"Чернігів. Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук… Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинуло 5 осіб. Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей", - написав Клименко у Telegram.
З його слів, усім надається медична допомога.
Нагадаємо
Російські війська вдарили по центру Чернігова імовірно балістичною ракетою.