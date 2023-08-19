Ворог вдарив по центру Чернігова імовірно балістичною ракетою - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські війська вдарили по центру Чернігова імовірно балістичною ракетою, повідомив у суботу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
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"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - написав Чаус у Telegram.
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