Враг ударил по центру Чернигова вероятно баллистической ракетой - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские войска ударили по центру Чернигова вероятно баллистической ракетой, сообщил в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
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"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже", - написал Чаус в Telegram.
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