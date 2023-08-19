Враг ударил по центру Чернигова вероятно баллистической ракетой - ОВА

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"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже", - написал Чаус в Telegram.

Ранее

В ряде северных областей Украины, в частности, в Черниговской, Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности.