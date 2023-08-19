У низці областей на півночі оголосили ракетну небезпеку, у Чернігові повідомили про чутний вибух

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"Чернігівська, Полтавська та Сумська області – ракетна небезпека! Київська область – ракетна небезпека! Житомирська область – ракетна небезпека!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

"Суспільне" повідомило, що "у Чернігові було чутно вибух".

Офіційної інформації наразі немає.