У низці областей на півночі оголосили ракетну небезпеку, у Чернігові повідомили про чутний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У низці північних областей України Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку, пише УНН.
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"Чернігівська, Полтавська та Сумська області – ракетна небезпека! Київська область – ракетна небезпека! Житомирська область – ракетна небезпека!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
"Суспільне" повідомило, що "у Чернігові було чутно вибух".
Офіційної інформації наразі немає.