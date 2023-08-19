Вражеский удар по центру Чернигова: известно о 5 погибших, среди 37 травмированных 11 детей - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В результате вражеского ракетного удара по центру Чернигова известно о 42 пострадавших - погибло 5 человек, 37 - травмированы, сообщил в субботу министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
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"Чернигов. Субботнее праздничное утро. Люди шли из церкви с корзинками освященных яблок… По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове. Погибло 5 человек. Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей", - написал Клименко в Telegram.
По его словам, всем оказывается медицинская помощь.
Напомним
Российские войска ударили по центру Чернигова предположительно баллистической ракетой.