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19:26 • 34294 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 94348 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104287 просмотра

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13 марта, 13:40 • 104770 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109220 просмотра

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Вражеский удар по центру Чернигова: известно о 5 погибших, среди 37 травмированных 11 детей - МВД

Киев • УНН

 • 953883 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В результате вражеского ракетного удара по центру Чернигова известно о 42 пострадавших - погибло 5 человек, 37 - травмированы, сообщил в субботу министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Цитата

"Чернигов. Субботнее праздничное утро. Люди шли из церкви с корзинками освященных яблок… По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове. Погибло 5 человек. Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей", - написал Клименко в Telegram.

По его словам, всем оказывается медицинская помощь.

Напомним

Российские войска ударили по центру Чернигова предположительно баллистической ракетой.

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