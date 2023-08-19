Вражеский удар по центру Чернигова: ГСЧС показала ликвидацию последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Вследствие ракетного удара российский войск по центру Чернигова есть разрушения крыши драмтеатра и повреждения пожарно-спасательной части, были пожары, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"19 августа россияне ударили по Чернигову, произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром. Также повреждено остекление окон 3 ГПРЧ города Чернигов. Ликвидирован пожар магазина", - сообщили в ГСЧС в Telegram.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус указал в Telegram, на месте прилета работают соответствующие службы. "Есть погибшие и раненые. Приоритет - оказать помощь", - отметил он.
Как указали в ГСЧС, от службы привлечено 56 человек и 12 единиц техники. На месте работает МОГ ГУ и психологи. Привлечено 12 бригад СМП.
Напомним
В результате вражеского ракетного удара по центру Чернигова известно о 42 пострадавших - погибло 5 человек, 37 - травмировано.