"Вони просто гуляли по площі зі своїми батьками": Зеленський про постраждалих у Чернігові дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Швеції, повідомив, що від російської атаки по центру Чернігова у суботу постраждало 12 дітей, ще одна загинула. На спільній пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном він висловив співчуття рідним та близьким, передає УНН.
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"Я хочу сказати кілька слів про наше місто Чернігів - світле, українське місто. Цього ранку росія завдала ракетного удару по Чернігову, просто по центральній площі, де розташовані звичайні будинки, де є міський театр. У міському театрі було дуже багато людей, на вулиці було багато людей.Понад 90 людей поранено, серед них 12 дітей. Вони просто гуляли по площі зі своїми батьками", - наголосив Зеленський.
Деталі
Очільник держави поінформував, що наразі відомо про сімох загиблих – серед них дитина шести років. Мама дитини перебуває у реанімації у важкому стані.
"Я хотів би висловити свої співчуття тим, хто втратив близьких і рідних від цього очевидно терористичного російського удару", - сказав він.
Прем'єр Швеції теж висловив співчуття у зв'язку з російським нападом.
"Пане президент Зеленський. Дозвольте, перш за все, від щирого серця висловити свої співчуття через жахливий російський напад на Чернігів і втрату життів. Це акт брутальності, який ми засуджуємо зі Швеції. І він ще раз наголошує на потребі відстоювати вас у вашій боротьбі", - заявив Крістерссон.
Нагадаємо
Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба повідомив про 119 поранених внаслідок російського удару по центру Чернігова у суботу.