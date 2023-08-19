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"Они просто гуляли по площади со своими родителями": Зеленский о пострадавших в Чернигове детях

Киев • УНН

 • 1144250 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Швеции, сообщил, что от российской атаки по центру Чернигова в субботу пострадали 12 детей, еще один погиб. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном он выразил соболезнования родным и близким, передает УНН.

Цитата

"Я хочу сказать несколько слов о нашем городе Чернигов - светлом, украинском городе. Этим утром россия нанесла ракетный удар по Чернигову, просто по центральной площади, где расположены обычные дома, где есть городской театр. В городском театре было очень много людей, на улице было много людей, более 90 людей ранены, среди них 12 детей. Они просто гуляли по площади со своими родителями", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Глава государства проинформировал, что сейчас известно о семи погибших – среди них ребенок шести лет. Мама ребенка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Я хотел бы выразить свои соболезнования тем, кто потерял близких и родных от этого очевидно террористического российского удара", - сказал он.

Премьер Швеции тоже выразил соболезнования в связи с российским нападением.

"Господин президент Зеленский. Позвольте, прежде всего, от всего сердца выразить свои соболезнования в связи с ужасным российским нападением на Чернигов и потерей жизней. Это акт грубости, который мы осуждаем из Швеции. И он еще раз подчеркивает необходимость отстаивать вас в вашей борьбе", - заявил Кристерссон.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба сообщил о 119 раненых в результате российского удара по центру Чернигова в субботу.

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