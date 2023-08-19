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В Офісі Президента заявили про 119 поранених через атаку рф на Чернігів

В Офісі Президента заявили про 119 поранених через атаку рф на Чернігів

Київ • УНН

 • 775050 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба повідомив про 119 поранених внаслідок російського удару по центру Чернігова у суботу. Про він написав у Telegram, пише УНН.

Цитата

“Семеро загиблих, 119 людей поранено. Ще один злочин рф, яка відповідальна за кожну смерть українця. Цинічні нічні удари по житлових будинках, обстріли торгових центрів, шкіл, лікарень, театрів - це тактика ворога. Бити по мирних українцях - це ми побачили і в Маріуполі, коли рф вдарила по драмтеатру у минулому році”, - заявив Кулеба.

Він повідомив, що на місці триває ліквідація наслідків, розгорнутий оперативний штаб. Працюють комісії, які фіксують пошкодження. Постраждалим надається допомога. Правоохоронці вивчають усі обставини події.

“Обстріляти центр міст у святковий вихідний - справжнє підле і криваве обличчя росії”, - зазначив Кулеба.

Обстріляти центр міст у святковий вихідний - справжнє підле і криваве обличчя росії.

Доповнення

За інформацією Чернігівської міської ради станом на 15.25 відомо про 117 поранених, семеро з яких загинули.

Нагадаємо

19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.

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