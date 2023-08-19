В Офисе Президента заявили о 119 раненых из-за атаки рф на Чернигов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба сообщил о 119 раненых в результате российского удара по центру Чернигова в субботу. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.
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“Семеро погибших, 119 человек ранены. Еще одно преступление рф, которая ответственна за каждую смерть украинца. Циничные ночные удары по жилым домам, обстрелы торговых центров, школ, больниц, театров - это тактика врага. Бить по мирным украинцам - это мы увидели и в Мариуполе, когда рф ударила по драмтеатру в прошлом году”, - заявил Кулеба.
Он сообщил, что на месте продолжается ликвидация последствий, развернут оперативный штаб. Работают комиссии, которые фиксируют повреждения. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители изучают все обстоятельства происшествия.
“Обстрелять центр городов в праздничный выходной - настоящее подлое и кровавое лицо россии”, - отметил Кулеба.
Обстрелять центр городов в праздничный выходной - настоящее подлое и кровавое лицо россии.
Дополнение
По информации Черниговского городского совета по состоянию на 15.25 известно о 117 раненых, семеро из которых погибли.
Напомним
19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.