Кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по Чернігову збільшилась до 117 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За останніми даними 117 людей постраждали через ракетний удар росії по Чернігову у суботу, 19 серпня. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, пише УНН.
Цитата
“Станом на 15.25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що ракетний удар російських військ по центру Чернігова забрав життя уже семи людей, серед загиблих - 6-річна дитина.
Нагадаємо
19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.