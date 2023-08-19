Кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по Чернігову збільшилась до 117 людей

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“Станом на 15.25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що ракетний удар російських військ по центру Чернігова забрав життя уже семи людей, серед загиблих - 6-річна дитина.

Нагадаємо

19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.