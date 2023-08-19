Дозвіл на проведення виставки дронів у Чернігові, який сьогодні атакувала армія рф, надала ВЦА - організаторка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Проведення виставки дронів у Чернігові, під час якої місто зазнало ракетного удару армії рф, під назвою "Люті пташки" було заздалегідь узгоджено з військово цивільною адміністрацію. Про це повідомила організаторка виставки Марія Берлінська у Facebook, пише УНН.
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“Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою(ВЦА), місце було надано місцевою владою. Всіх учасників на вході перевіряла поліція, чергували медики”, - написала Берлінська.
Деталі
Анонс, що буде захід був у відкритому доступі. Також зазначила, що конкретне місце проведення заходу повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу.
Також за її словами, як тільки оголосили повітряну тривогу захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття.
“На жаль частина людей все одно пішли на вулицю. Всі хто пішли в укриття цілі”, - зауважила організаторка виставки.
Всі дані учасників організатори надали відповідним органам, уточнила Берлінська.
“Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування”, - сказала вона.
Доповнення
Раніше Чернігівська міська рада заявила, що проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося.
Нагадаємо
19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.
Ракетний удар російських військ по центру Чернігова забрав життя уже семи людей, серед загиблих - 6-річна дитина.